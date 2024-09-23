Врач Коптенко: избыток соли в организме может вызвать судороги в мышцах ног

По словам врача, у здорового человека судороги могут быть результатом переохлаждения и обезвоживания организма. Тот же эффект оказывает избыток поваренной соли.

В некоторых случаях судороги — симптом заболевания. Таким образом, например, проявляется варикозное расширение и аномалии костей, пояснила медик.