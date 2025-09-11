Врач Копельман назвала ретинол долгосрочной инвестицией в здоровье кожи

Ретинол — форма витамина A, которую считают золотым стандартом в уходе за кожей. Свое мнение высказала дерматолог клиники DermOnDemand в Нью-Йорке Ханна Копельман, сообщил Popular Science .

По ее словам, ретинол — один из самых эффективных безрецептурных ингредиентов для улучшения состояния кожи, но не волшебная палочка.

«Это долгосрочная инвестиция в здоровье кожи, а не мгновенное решение», — пояснила специалист.

Врач рекомендовала начинать с концентрации 0,25–0,3% несколько раз в неделю и постепенно повышать до 0,5%.

Дерматолог клиники Dermatology Partners Ха Линь Ву подчеркнула, что безрецептурный ретинол способен мягко воздействовать на кожу, уменьшая поры, разглаживая мелкие морщинки, выравнивая оттенок кожи и замедляя процессы старения, обусловленные воздействием солнца. Однако эти положительные изменения становятся заметны лишь спустя несколько месяцев постоянного использования, добавили «Известия».