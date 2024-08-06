Врач Концедайло призвала женщин защищать волосы не только от солнца, но и от дождя

Врач-кардиолог Полина Концедайло в беседе с изданием «Страсти» призвала россиянок защищать волосы не только от солнца, но и от дождя.

По словам медика, в экологически чистой местности дождевая вода не нанесет вреда волосам, а вот в мегаполисах ситуация обстоит совсем иначе. «Кислотные дожди», характерные для больших городов, могут спровоцировать выпадение волос.

«Дожди в крупных городах и промышленных районах могут оказывать токсическое воздействие на кожу и волосы, провоцируя появление сыпи, покраснений, зуда, шелушения», — добавила Концедайло.

В случае попадания под дождь важно принять душ и тщательно вымыть голову, отметила врач.