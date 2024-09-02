Врач Константинова сообщила, что аллергикам стоит выбирать для жизни небольшие города

Заведующая амбулаторным отделением № 1 Морозовской больницы Анастасия Константинова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» посоветовала людям, страдающим аллергией, уезжать из мегаполисов в небольшие города.

Как пояснила специалист, в мегаполисах есть множество триггеров, которые могут спровоцировать приступ.

«Это проблема современного общества. <…> К сожалению, какие-то моменты, связанные с аллергией, в обществе возрастают», — сказала медик.

Ранее в Минздраве сообщили о наборе добровольцев для испытаний вакцины от аллергии на березу.

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