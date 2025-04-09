Врач Констанденков: польза салата из помидоров и огурцов сильно преувеличена

Гастроэнтеролог и гепатолог Андрей Констанденков высказал сомнение относительно пользы популярного салата, состоящего из помидоров и огурцов. Положительное влияние блюда на организм сильно преувеличено, отметил эксперт в беседе с Lenta.ru.

По мнению специалиста, широко распространенное представление об этом салате как о легком, богатом витаминами и полезном для пищеварения блюде не совсем верно. Врач отметил, что, несмотря на наличие полезных микроэлементов в помидорах и огурцах, клетчатки в них содержится недостаточно, из-за чего ценность блюда снижается.

Порция салата в 400 граммов, пояснил Констанденков, включает всего около пяти граммов клетчатки. Тогда как суточная норма потребления пищевых волокон для взрослого человека составляет 25–30 граммов, добавила газета «Петербургский дневник».

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