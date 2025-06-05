Врач Коновалова посоветовала работать с лимфой для снижения веса

Более 58% взрослого населения России имеют индекс массы тела выше нормы в 25. Ожирение связано с повышенным риском развития сахарного диабета, атеросклероза, гипертонии и других заболеваний. О правилах похудения рассказала гинеколог Мария Коновалова в беседе с 7Дней.ru .

По словам медика, ожирение влияет на женское здоровье не только через гормональный дисбаланс, но и через системные механизмы, включая нарушение кровообращения и обмена веществ. Наиболее частая причина лишнего веса связана с нарушением питания и особенностями конституции. Также важно учитывать эмоциональные факторы, такие как стресс и тревожность, которые могут способствовать перееданию.

«Бессмысленно уменьшать калорийность без регуляции информационных перегрузок, без обучения работы с тревожностью, без активации движения лимфы, кровообращения, без укрепления соединительной ткани», — заявила врач.

Специалист указала на связь застоя лимфы со слабым коллагеновым каркасом. Результатом становится нарушение обменных процессов в жировой ткани.