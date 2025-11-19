Врач Коновалов указал на возможные вспышки кори и коклюша в 2026 году

Доцент кафедры инфекционных болезней у детей Пироговского университета Иван Коновалов в интервью «Известиям» пояснил, что прививки по эпидемическим показаниям назначаются людям, находящимся в зонах повышенного риска заражения определенными инфекциями.

Он подчеркнул, что такие прививки необходимы для предотвращения вспышек заболеваний, таких как грипп, корь, коклюш и другие.

Коновалов также перечислил вакцины, применяемые в случае эпидемических показаний, включая прививки против туляремии, чумы, бруцеллеза, сибирской язвы, бешенства, клещевого энцефалита, холеры, менингококковой инфекции, пневмококковой инфекции, вирусного гепатита А и коронавирусной инфекции.