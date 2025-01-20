Врач Коновалов: прививки от норовируса не существует

Норовирус, который в простонародье известен как кишечный грипп, вызывает характерные симптомы: боль в животе, рвоту, жидкий стул. Человек может подхватить инфекцию в любом возрасте, рассказал инфекционист Иван Коновалов в беседе с сайтом KP.RU .

В отличие от ротавируса, против которого существует вакцина, защиты от норовируса с помощью прививок нет, отметил врач. Обычно симптомы проходят сами через 12-72 часа.

По словам медика, в течение всей болезни необходимо пить как можно больше жидкости, предпочтительны специальные растворы, помогающие восстановить водный баланс. Также важно соблюдать специальную диету.