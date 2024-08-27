Врач Кононов призвал родителей не покупать детям в школу рюкзаки из кожи и брезента

Врач травматолог-ортопед «СМ-Клиника» для детей Степан Кононов в беседе с  «Газетой.Ru» призвал родителей школьников не покупать детям рюкзаки, выполненные из кожи или брезента.

Как пояснил медик, кожа — достаточно тяжелый материал, а брезент в непогоду может промокнуть.

«Оба этих материала плохо вентилируются — спина будет потеть», — добавил специалист.

Лучше сделать выбор в пользу рюкзаков, выполненных из таких материалов, которые имеют повышенную прочность и износостойкость, заключил Кононов.

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