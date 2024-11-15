Врач Кононенко посоветовала заниматься спортом 150 минут в неделю для профилактики диабета

Диабет становится все более распространенным заболеванием, в частности, из-за малоактивного образа жизни людей, неправильного питания и переедания. Как снизить риски возникновения этого заболевания, Life рассказала руководитель отдела по вопросам исследований и разработок НМИЦ эндокринологии Минздрава России, врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Ирина Кононенко.

По ее словам, нужно начать с питания. Рацион должен быть богат овощами, фруктами и белками. А жареную, жирную и сладкую пищу стоит минимизировать.

Также стоит обратить внимание на свою активность. Для поддержания здоровья достаточно заниматься спортом хотя бы 150 минут в неделю, то есть будет достаточно трех тренировок по 50 минут.

Наконец, нужно следить за весом. Если индекс массы тема выше нормы, нужно сделать все, чтобы сбросить вес.