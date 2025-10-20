Врач Коньков предупредил, что горячие напитки могут повышать риск развития рака

Заведующий кафедрой терапии с курсом фармакологии и фармации Университета РОСБИОТЕХ Александр Коньков в интервью сайту Lenta.ru предупредил о потенциальной опасности, которую могут представлять горячие напитки для слизистой оболочки рта, пищевода и желудка.

«При температуре напитка выше 60–65 градусов происходит термическое повреждение слизистой. Это выражается не только в кратковременном ожоге и дискомфорте, но и в микротравмах, которые не всегда заметны», цитирует доктора NEWS.ru.

По его словам, регулярное воздействие высоких температур может привести к хроническим воспалительным процессам. Терапевт подчеркнул, что многократное употребление горячих напитков увеличивает риск развития эзофагита — воспаления слизистой пищевода. В перспективе такие повреждения могут стать фактором риска для более серьезных заболеваний, включая онкологические.

Оптимальной температурой для напитков Коньков назвал диапазон 40–55 градусов. Он посоветовал не пить чай или кофе сразу после заваривания и обращать внимание на индивидуальную чувствительность.