Врач Конев назвал практически нереальным инфаркт от мороженого в жару

Доктор медицинских наук, профессор и кардиолог Юрий Конев заявил, что вероятность получить инфаркт от употребления мороженого в жару крайне мала, если не есть его слишком быстро и большими кусками. Об этом сообщило ИА НСН .

Ранее кардиолог Ирина Тарасова высказала мнение, что холодное лакомство может спровоцировать сердечный приступ из-за резкого снижения температуры, которое вызывает спазм сосудов и вазоспастическую стенокардию.

«Если человек будет есть мороженое в жару огромными кусками и заглатывать порцию в три укуса, может быть какое-то воздействие. Теоретически стенокардия возможна, но на практике маловероятно, что человек будет есть мороженое с такой скоростью», — отметил медик.

Он также заявил, что никогда не слышал о подобных ситуациях, однако указал на необходимость умеренности во всех вопросах, добавила «Свободная пресса».