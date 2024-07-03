Врач Конев: мультивитаминные комплексы бесполезны

Принимать витамины при необходимости нужно отдельно и только по назначению врача. Мультивитаминные комплексы в этом смысле бесполезны, сообщил врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам специалиста, комплексы улучшают состояние только на период приема, затем эффект пропадает. Кроме того, некоторые витамины и минералы конкурируют между собой за рецепторы, их совместное применение не поможет.

В любом случае нужно учитывать совместимость препаратов и не смешивать дозы, посоветовал Конев.

Выпуск косметики и парфюмерии в Москве за пять месяцев вырос более чем на четверть

«Запомним выпускной навсегда». Школьник из Братска рассказал о массовом отравлении

Деменция Байдена и отсутствие перспектив. Демократов ждут тяжелые времена

Россиянам дали советы по купанию в водоемах без последствий для здоровья

Торпеда или колхозница? Как правильно выбрать дыню

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте