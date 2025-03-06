Врач Коненелло: хождение босиком может привести к усталости и фасцииту

Врачи утверждают, что ходить дома босиком полезно для здоровья. Однако данный вариант предполагает и риски, сообщила « Мойка78 » со ссылкой на данные ортопеда Роберта Коненелло.

Специалист предупредил о потенциальных опасностях, связанных с хождением босиком. Например, на полу могут находиться раздражающие вещества, такие как пыль, шерсть животных и химические чистящие средства, способные спровоцировать аллергические реакции или обострить кожные заболевания, вроде экземы.

«Можно наступить на патогенные микроорганизмы, такие как грибки, во влажной среде. Но соблюдение правил гигиены может помочь снизить эти риски», — напомнил врач.

По его словам, регулярная ходьба босиком по твердым и гладким покрытиям способна вызывать усталость и воспаление соединительных тканей, известное как фасциит. Отсутствие амортизационных свойств обуви увеличивает нагрузку на суставы, что представляет особую опасность для тех, кто уже имеет соответствующие проблемы, добавил телеканал «Санкт-Петербург».