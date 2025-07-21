Врач Кондратенко посоветовала есть орехи и чернику для здоровья мозга

Недостаток полезных жиров и воды в рационе негативно влияет на работу мозга и может привести к патологиям. Об этом предупредила диетолог, нутрициолог, педиатр Ольга Кондратенко в беседе с « Газетой.ru ».

Врач указала на глобальность функций жиров для головного мозга.

«Они формируют клеточные мембраны нейронов, обеспечивая нейронные связи. Играют значимую роль в метаболических процессах», — пояснила медик.

По ее словам, с возрастом количество липидов в мозге уменьшается, что приводит к снижению проводимости нервных импульсов. Нарушаются когнитивные функции: память, скорость мышления и внимания.

Кондратенко рекомендовала включить в рацион продукты, богатые полезными жирами, полиненасыщенными жирными кислотами и омега-3 жирными кислотами (семена, орехи, рыба,), а также антиоксидантами (черника, голубика, апельсины). Кроме того, важно соблюдать водный режим.