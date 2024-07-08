Врач Кондратенко: черепахи и некоторые породы морских свинок относятся к гипоаллергенным животным

Аллергия на домашних животных зачастую сопровождается заложенностью носа, кашлем, покраснением глаз и сухостью кожи. При развитии данного заболевания определенную роль играет наследственный фактор. Об этом рассказала аллерголог-иммунолог Ирина Кондратенко в беседе с RT .

По ее словам, соответствующую реакцию организма провоцируют белки, которые содержатся в слюне, урине, эпителии и сальных железах питомцев. Шерсть является лишь переносчиком аллергенов.

Врач отметила, что к гипоаллергенным животным относятся улитки, ящерицы, черепахи, аквариумные рыбки, а также некоторые породы морских свинок и шиншилл.