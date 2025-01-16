Врач Кондрашин: «синдром разбитого сердца» похож на предынфарктное состояние

Кардиолог Андрей Кондрашин подтвердил существование стрессовой формы кардиомиопатии, которую также называют «синдром разбитого сердца». Однако причина заболевания кроется не только в эмоциональном напряжении, но и в хронической перегрузке нервной системы, передала «Вечерняя Москва».

Врач назвал соответствующую болезнь довольно редкой.

«„Синдром разбитого сердца“ возникает в результате повышенной концентрации кетахеламина — вещества, которое относится к адреналиновой системе. Когда человек находится в состоянии сильного стресса или в ситуации, способствующей повышению уровня гормонов, например тестостерона», — пояснил врач.

Проблема связана с нарушением в системе кровообращения сердца. На электрокардиограмме, отметил специалист, синдром выглядит как предынфарктное состояние. Человек испытывает боли в грудной клетке и тяжесть, добавил «7Дней».