Врач Кондрахина призвала не отказываться от головных уборов весной

С началом весны головной убор приобретает особое значение, обеспечивая защиту волос и кожи лица от неблагоприятных погодных условий. Заведующая консультативно-диагностическим центром ГНЦ дерматовенерологии и косметологии Минздрава России Ирина Кондрахина подчеркнула в интервью «Известиям» важность использования головных уборов в весеннем сезоне.

Кондрахина отметила, что головные уборы выполняют не только эстетическую функцию, дополняя общий образ, но и играют важную защитную роль. Весенний прохладный воздух, ветер, перепады температуры и активное солнце могут оказывать негативное воздействие на здоровье волос. Холодный воздух способен высушивать волосы, лишая их влаги, что делает их ломкими и тусклыми.

Кроме того, сухой воздух способствует возникновению статического электричества, из-за чего волосы становятся пушистыми и трудно управляемыми.