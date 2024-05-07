Врач Кондрахин: злоупотребление антибиотиками может вызвать аллергию | 360°

Здоровье 07 мая 2024, 16:30 Врач Кондрахин: злоупотребление антибиотиками может вызвать аллергию

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Чрезмерное употребление антибиотиков может спровоцировать образование аллергических реакций. Об этом рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, помимо уничтожения инфекции, эти препараты также являются чужеродным веществом для организма. Аллергическая реакция на лекарства может развиться в любой момент.

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Кроме того, злоупотребление антибиотиками вызывает антибиотикорезистентность. Организм человека становится устойчивым к действиям этого препарата, отметил врач.