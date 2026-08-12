Врач Кондрахин заявил, что низкий пульс в состоянии покоя может быть поводом для обследования

Врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин рассказал RT , что пульс ниже 60 ударов в минуту в состоянии покоя может говорить о проблемах со здоровьем. Нормальный пульс — от 60 до 80 ударов в минуту.

Исключением является так называемое «спортивное сердце». У спортсменов сердце работает по-другому: оно адаптируется к нагрузкам и переходит в безопасный режим с редкими, но мощными сокращениями. При этом объем сердца больше, и оно лучше справляется с нагрузками.

Во всех остальных случаях, по словам специалиста, необходима диагностика. Причиной редкого пульса могут быть нарушения проводимости сердца, заболевания сердечной мышцы, например, миокардит, или прием некоторых лекарств.