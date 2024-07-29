Врач Кондрахин: задержка дыхания поможет остановить внезапный приступ тахикардии

Причиной возникновения тахикардии без видимой причины может быть нарушение сердечного ритма. Остановить внезапный приступ поможет задержка дыхания, рассказал врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, внезапный приступ тахикардии также появляется из-за испуга. Если пульс превышает отметку 100 ударов в минуту, это может быть очень опасно для здоровья.

Чтобы купировать приступ, необходимо глубоко вздохнуть и задержать дыхание. Кроме того, в таких ситуациях нужно обмыть себя холодной водой или выпить 40 капель валокордина, отметил Кондрахин.