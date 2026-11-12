Врач Кондрахин связал рост болезней дыхательных путей с вейпами и бытовой химией

Рост числа заболеваний дыхательных путей у молодых людей связан с электронными сигаретами и другими способами доставки никотина. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин.

По его наблюдениям, участились случаи обращения молодых людей, использующих электронные сигареты и другие средства доставки никотина. Он подчеркнул, что последствия такого воздействия, включая фиброз, вылечить невозможно.

Врач поставил на первое место использование никотиносодержащих веществ, которые, по его мнению, пора запретить. Он также предупредил об опасности выхлопов, бытовой химии и загрязненных кондиционеров. Кондрахев отметил, что центральное кондиционирование требует тщательного ухода и уборки, особенно в домашних условиях.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о росте числа пациентов с поражением органов дыхания на 30% за последний год. Как правило, такие нарушения выявляются у подростков и молодых людей в возрасте до 35 лет.