Врач Кондрахин связал изменение запаха тела с приемом лекарств и болезнями

После 50 лет у некоторых людей начинает проявляться характерный «запах старости». Терапевт Андрей Кондрахин рассказал о причинах такого состояния, передала « Вечерняя Москва ».

По словам эксперта, старческий запах может быть связан с развитием хронических заболеваний и приемом лекарственных препаратов.

«Кожа — это один из органов выделения, который выводит с потом на поверхность различные вещества, которые в процессе жизнедеятельности могут иметь определенные запахи», — отметил врач.

Также специалист добавил, что запах старости может быть вызван проблемами с мочевыделительной системой и пищеварением. Нередко причина кроется в появлении определенных микроорганизмов на коже.