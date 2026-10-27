Врач Кондрахин сообщил, что боль в суставах может возникнуть после ангины

Боль в суставах может появиться из-за травмы, заболевания или длительной нагрузки. Об этом в беседе с RT рассказал врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин.

«Сустав постоянно испытывает нагрузку, поэтому любое воздействие на сустав — это может быть удар, это может быть какой-нибудь непреднамеренный вывих — может приводить к боли», — отметил он.

По словам Кондрахина, суставы подвержены напряжению и травматизации независимо от того, физиологическая это проблема или патологическая. Среди возможных причин боли он назвал артрит и артроз, травмы, бурсит, а также осложнения после болезней, например после ангины, ревматизма или псориаза.

Восстановиться суставам могут помочь специальные кинезитические повязки, перераспределяющие нагрузку, ортезы для разгрузки сустава и массаж, поделился врач.