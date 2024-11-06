Врач Кондрахин: резкая смена погоды может вызвать мигрень и скачки давления

Потепление до +9 градусов ожидается в Москве в конце текущей недели. Резкая смена погоды может негативно повлиять на самочувствие людей, рассказал врач Андрей Кондрахин в беседе с ОТР .

По его словам, при таких условиях многие наблюдают у себя незначительную слабость, перепады настроения и скачки артериального давления. Кроме того, погодные качели способны спровоцировать тяжелые приступы мигрени.

Медик также отметил, что пациенты с хроническими заболеваниями в такой период жалуются на неприятные ощущения в суставах и обострение недугов. Некоторые столкнутся с рассеянностью и вялостью, добавил Кондрахин.