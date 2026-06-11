Врач Кондрахин рекомендовал тренировать вестибулярный аппарат, чтобы избежать укачивания в транспорте

Врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал RT , что укачивание — это проблема вестибулярной системы, которая не является патологией и может быть скорректирована определенными действиями.

Кондрахин подчеркнул, что важно избегать сидения в транспорте на местах, где расположены колеса, и не отвлекаться на посторонние предметы. Вместо этого рекомендуется постоянно смотреть вперед и держать уровень горизонта перед глазами.

Врач также отметил, что во время движения в транспорте не стоит есть. Отвлечь организм от укачивания помогут вода, жвачка или мятные конфеты.

«Это ситуация нормальная, которая может встречаться у любого человека в той или иной степени. Но для того, чтобы этого избежать, надо тренировать свой вестибулярный аппарат», — сказал Кондрахин.

Он добавил, что есть много способов тренировки вестибулярного аппарата, а также препараты, которые облегчают симптомы укачивания. При сильно выраженных симптомах Кондрахин рекомендовал обратиться к отоларингологу для проверки дисбаланса и назначения терапии.