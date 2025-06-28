Врач Кондрахин рассказал, что гюрза нападает на человека лишь в крайних случаях

Терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал в беседе с News.ru , в каких случаях левантская гадюка, известная также как гюрза, может атаковать человека.

По словам врача, змея старается избегать конфликтов и бросается на людей только в крайних ситуациях, когда чувствует опасность для себя или своего гнезда.

«Гюрза вообще никого не кусает. Она обычно защищает кладку, свое гнездо. Иногда человек может опустить руку за камнем или палкой. Змея подумает, что к ней какую-то агрессию проявляют», — пояснил эксперт.

Чтобы минимизировать риск укуса, Кондрахин посоветовал соблюдать осторожность в местах, где может обитать гюрза. Он рекомендовал носить высокие резиновые сапоги, закрывающие щиколотки, и использовать длинную палку для проверки земли.