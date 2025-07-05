Врач Кондрахин рассказал, что эпилепсия и инсульт могут спровоцировать судороги

Известный по сериалу «Полицейский с Рублевки» актер Роман Попов пережил судорожный приступ. Врачи помогли ему прийти в себя и предложили госпитализацию, но актер отказался. Его первые приступы были зафиксированы в 2018 году, тогда же обследование выявило астроцитому — злокачественную опухоль мозга. Врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, какие заболевания могут вызывать судороги. Его слова передала «Вечерняя Москва».

Существует множество заболеваний, которые могут спровоцировать судороги, например эпилепсия, инсульт и повреждение головного мозга.

«В первую очередь судорожный синдром возникает при эпилепсии. Эта болезнь связана с нарушением центральной нервной системы и с трудом поддается лечению. Также судороги характерны для инсультов. У человека, у которого развивается или уже произошел инсульт, могут появиться судороги», — рассказал он.

Кондрахин добавил, что инфекционные заболевания, такие как бешенство и столбняк, также могут быть причиной судорог. Даже серьезные раздражители, такие как громкий и резкий звук или испуг, могут спровоцировать судорожный синдром. При этом терапевт считает, что при неврозе судороги не возникают.

«В редких случаях при хроническом неврозе у человека может возникнуть истерика, при которой он дергается в конвульсиях, когда хочет обратить на себя внимание окружающих. Но это не настоящий судорожный синдром, а искусственный», — утверждает Кондрахин.

Как подчеркнул врач, лечение судорог зависит от причины их возникновения.