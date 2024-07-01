Врач Кондрахин: прогулки под солнцем с 12 до 16 часов увеличивают риск теплового удара

Длительное нахождение на улице в жару создает риски получения теплового удара. Самый опасный период — с 12 до 16 часов. Об этом рассказал терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с RT .

По его словам, в такую погоду необходимо уделить особое внимание питьевому режиму. При потоотделении из организма выходит влага, что создает дополнительную нагрузку на сердце.

Врач также посоветовал пожилым людям избегать прогулок под палящим солнцем. Детям же стоит выходить на улицу только в легкой одежде из натуральных материалов, добавил сайт «Аргументы и факты».