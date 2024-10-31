Врач Кондрахин: прием энергетиков приводит к изнашиванию организма и проблемам с сердцем

Любой стимулятор, в том числе энергетики, вызывает привыкание и, забирая адаптационные резервы, провоцирует изнашивание организма. Об этом рассказал терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с « Национальной службой новостей ».

По его словам, пристрастие к стимулирующим напиткам приводит к повышению артериального давления и головным болям. Кроме того, с катастрофической скоростью начинает развиваться синдром хронической усталости.

«Это рано или поздно приведет и к сахарному диабету, и к высокому артериальному давлению. Плюс ко всему проблемы с сердцем», — пояснил врач.

Он также отметил, что подобные продукты буквально вытаскивают энергию из организма. Результатом становятся боли в сердце и нарушение ритма.