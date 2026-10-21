Врач Кондрахин предупредил об опасности лечения паром картофеля

Вдыхание горячего пара от картофеля при простуде может привести к ожогам слизистых оболочек, кожи лица и глаз, особенно у детей. Об этом предупредил старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Андрей Кондрахин в беседе с ТАСС .

Врач Кондрахин предупредил об опасности ингаляций над картошкой для детей. По его словам, пар от картофеля очень горячий и может привести к ожогам слизистых, лица и глаз ребенка, которого родители накрывают полотенцем и заставляют дышать, пишет «Ридус».

Специалист пояснил, что картофель сохраняет тепло и выделяет влажный пар, создавая эффект ингаляции, однако научно доказанной пользы у этого метода нет.

«Этот метод не имеет доказательной эффективности и не подтвержден никакими исследовательскими данными», — отметил эксперт.