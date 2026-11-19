Терапевт Андрей Кондрахин в беседе с «Вечерней Москвой» назвал кашель, одышку в покое и при нагрузке, а также постоянную усталость тревожными признаками хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Он подчеркнул, что в отличие от астмы, данное заболевание развивается постепенно, без резких приступов.

Специалист пояснил, что при ХОБЛ у человека нарастает трудность с дыханием и возникает ощущение нехватки воздуха. Из-за дефицита кислорода появляется хроническая усталость и падает уровень энергии. Со временем легкие перестают полноценно выполнять газообмен, пишет «Ридус».

Кондрахин предупредил, что без своевременной диагностики и приема препаратов заболевание может привести к гибели пациента от удушья.