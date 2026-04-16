Врач Кондрахин предупредил о риске заражения туберкулезом через рукопожатие

Врач Андрей Кондрахин рассказал «Абзацу» , что ладони — один из самых активных путей передачи инфекций при пренебрежении правилами гигиены. Через руки передаются не только кишечные, но и многие вирусные заболевания.

По словам медика, группа кишечных инфекций и большая часть воздушно-капельных заболеваний передаются не только при чихании или кашле, но и контактным путем.

«Человек кашлянул в ладонь, а затем ею передал патогены. Это касается и вирусных инфекций, и даже туберкулеза, если человек кашляет в руку, а затем касается других людей или предметов», — предупредил специалист.

Кондрахин подчеркнул, что особенно опасны общественные места, где большое количество людей прикасаются к одним и тем же поверхностям. В таких условиях могут передаваться пищевые токсикоинфекции, сальмонеллез, различные формы диареи, гепатит группы А, норовирусы и ротавирусы.