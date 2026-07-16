Врач Кондрахин предупредил о риске тяжелого поражения ЖКТ при покупке готовой еды в интернете

Врач общей практики Андрей Кондрахин предупредил о рисках заражения опасными инфекциями при покупке готовой еды у случайных продавцов на интернет-площадках. Об этом сообщил «Абзац» .

Среди возможных заболеваний — сальмонеллез и листериоз, которые могут привести к серьезным проблемам со здоровьем, вплоть до летального исхода.

«На домашней кухне нет специально выделенного места для правильной обработки и хранения сырья. Кроме того, при кустарной покупке вы часто не знаете даже имени повара и не сможете получить гарантий», — объяснил медик.

В последнее время в социальных сетях и на сайтах объявлений растет популярность домашней кулинарии, выпечки и консервации от частных лиц. Однако, по словам специалиста, отсутствие контроля со стороны надзорных органов делает такие покупки рискованными.