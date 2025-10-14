Врач Кондрахин предупредил о риске некроза тканей из-за сна в обнимку

Терапевт Андрей Кондрахин предупредил о возможном риске некроза тканей при сне в обнимку. Об этом сообщил « Абзац ».

По словам врача, обычно такой сон неопасен, так как мозг регулярно посылает телу сигналы о смене положения. Однако есть исключения.

«Если, например, человек уснет мертвецки пьяным, то у него разваливается фаза быстрого и медленного сна. Организм выключается из нормального режима, и может случиться синдром длительного раздавливания», — отметил медик.

Как пояснил специалист, при таком состоянии на одну часть тела очень долго давит какой-то предмет, из-за чего происходит фактическое нарушение кровоснабжения. Среди последствий — некроз и омертвление части тела.