Врач Кондрахин предупредил о риске инфекций после попадания таракана в ухо

Живого таракана извлекли из уха пациентки в Щелковской больнице. Врач Андрей Кондрахин предупредил, что насекомое может занести бактерии и вызвать воспаление, передает «Вечерняя Москва» .

Кондрахин объяснил, что тараканы перемещаются по нечистотам и вентиляционным каналам. На их лапах могут находиться кишечная палочка, сальмонелла и другие возбудители инфекций.

По словам медика, при попадании насекомого в ухо микроорганизмы способны вызвать отит и воспаление среднего или внутреннего уха. В тяжелых случаях инфекция может распространиться дальше и привести к менингиту.

Кондрахин рекомендовал проводить в доме дезинфекцию и дезинсекцию. Он также призвал не пытаться игнорировать попадание насекомого в ухо или нос и обращаться за медицинской помощью.