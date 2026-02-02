Врач Кондрахин предупредил о рисках укутывания лица шарфом в мороз

В период сильных морозов многие россияне прибегают к помощи шарфа, чтобы защитить нос, рот и щеки от холода. Однако такой способ может стать причиной проблем со здоровьем, предупредил терапевт Андрей Кондрахин в беседе с «Абзацем» .

Как пояснил доктор, в организме человека обитают микробы, и в определенных количествах они не опасны. Однако при длительном ношении шарфа, особенно если он закрывает нос и рот, патогены могут накапливаться.

По словам специалиста, влажная ткань создает благоприятные условия для их размножения. В результате микробы могут попасть в дыхательные пути и вызвать недомогание.