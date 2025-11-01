Врач Кондрахин предупредил о хирургическом вмешательстве при тяжелом ожирении

Кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с aif.ru заявил, что при третьей степени ожирения может потребоваться медикаментозная терапия и даже хирургическое вмешательство.

По словам врача, людям с небольшим избыточным весом достаточно пересмотреть рацион и повысить уровень физической активности. При второй степени ожирения пациенты нуждаются в специальных препаратах. Тем не менее физические упражнения и подсчет калорийности сохраняют свою значимость.

«Для пациентов с третьей степенью ожирения зачастую требуется вмешательство хирурга», — предупредил эксперт.

Кондрахин добавил, что промедление в борьбе с лишним весом усложняет решение проблемы. Ожирение он сравнил с ношением другого человека на себе, добавил «Ридус».