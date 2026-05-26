Врач Кондрахин предупредил, что внезапные носовые кровотечения у пожилых могут указывать на гипертонический криз

Врач-терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин предупредил в беседе с RT , что внезапные носовые кровотечения у пожилых людей могут указывать на гипертонический криз и резкое повышение артериального давления, что создает риск инсульта.

Специалист объяснил, что «это защитная реакция организма, который сбрасывает верхнее давление, и из носа течет кровь». Такое состояние может предшествовать инсульту.

Кроме того, носовые кровотечения могут быть связаны с заболеваниями крови, нарушением свертывающей системы, атрофическим ринитом или приемом препаратов для разжижения крови. Кондрахин также отметил, что частые носовые кровотечения у детей могут требовать внимания врача-гематолога, поскольку иногда это может быть признаком лейкоза.

При носовом кровотечении врач не рекомендует запрокидывать голову, чтобы не подавиться кровью. Вместо этого следует наклониться вниз и сделать ватную турунду, плотно забив ею нос. Также полезно приложить лед к переносице, чтобы рефлекторно спазмировать сосуды. Если кровотечение произошло на фоне высокого давления у пожилого человека, после оказания первой помощи необходимо вызвать скорую.