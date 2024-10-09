Врач Кондрахин предостерег от занятия альпинизмом людей с болезнями ЦНС и легких

Альпинисты должны иметь очень крепкое здоровье, поскольку в горах любые заболевания, даже банальная простуда, могут обостриться. О том, какие риски скрывает восхождение в горы, рассказал терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с Life .

Он подчеркнул, что заниматься альпинизмом не рекомендуется людям, имеющим какие-либо заболевания, независимо от их характера — хронические или острые. В условиях высокогорья воздух разрежен, и человек должен обладать отменной физической выносливостью.

Если же у него есть даже минимальные проблемы со здоровьем или ослабленный иммунитет, шансы на успешное восхождение резко снижаются. Если соматическое состояние (внутренние органы) оставляет желать лучшего, восхождение может оказаться крайне рискованным. Особенно осторожными должны быть люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, легких и центральной нервной системы.