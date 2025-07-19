Врач Кондрахин предложил протирать место укуса комара раствором соды

Терапевт Андрей Кондрахин рассказал, как облегчить зуд после укуса комара. При попадании в кожу жало насекомого впрыскивает биологически активные вещества, которые расширяют сосуды и могут вызвать сильную реакцию у чувствительных людей, передала «Вечерняя Москва».
Врач посоветовал сразу охладить место укуса льдом или прохладным предметом, чтобы уменьшить отек. По его словам, также можно использовать народный метод — протирать место укуса раствором соды (одна ложка соды на стакан воды), чтобы снять воспаление.
Самым эффективным способом борьбы с укусами насекомых специалист назвал антигистаминные мази.
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