Врач Кондрахин предложил добавить в список Дурова пункт со временем на отдых

Терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин отметил, что в списке советов сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова о том, как сохранять здоровье, не хватает важного пункта. Об этом сообщил aif.ru .

Напомним, Дуров рекомендовал спать более восьми часов, употреблять натуральные продукты, заниматься спортом, избегать стрессов, отказаться от алкоголя и курения, а также не принимать таблетки.

«Я добавил бы в этот список совет — отводить время на отдых. И я сейчас не про восьмичасовой сон говорю. То есть человек не должен загонять себя в угол, должен быть перерыв», — отметил врач.

По его словам, смена обстановки необходима для предотвращения эмоционального выгорания. Однако человек не должен постоянно жить в праздном состоянии, добавил медик.