Врач Кондрахин поставил под сомнение исследование о влиянии молока на риск инфаркта у женщин

Сотрудники Уппсальского университета в Швеции провели исследование о влиянии молока на риск развития инфаркта. В беседе с Пятым каналом результаты работы прокомментировал кардиолог Андрей Кондрахин.

Врач напомнил, что сахар есть и в составе других продуктов, например фруктов. По мнению медика, для столь кардинальных заявлений недостаточно оснований. Специалист также указал на небольшое количество информации о самом исследовании, добавил сайт KP.RU.