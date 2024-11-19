Врач Кондрахин поставил под сомнение исследование о влиянии молока на риск инфаркта у женщин

Сотрудники Уппсальского университета в Швеции провели исследование о влиянии молока на риск развития инфаркта. В беседе с Пятым каналом результаты работы прокомментировал кардиолог Андрей Кондрахин.

По данным ученых, употребление молока повышает вероятность появления сердечного приступа у женщин. Опасность объяснили содержанием лактозы — молочного сахара.

Врач напомнил, что сахар есть и в составе других продуктов, например фруктов. По мнению медика, для столь кардинальных заявлений недостаточно оснований. Специалист также указал на небольшое количество информации о самом исследовании, добавил сайт KP.RU.

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