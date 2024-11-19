Врач Кондрахин поставил под сомнение исследование о влиянии молока на риск инфаркта у женщин

Сотрудники Уппсальского университета в Швеции провели исследование о влиянии молока на риск развития инфаркта. В беседе с Пятым каналом результаты работы прокомментировал кардиолог Андрей Кондрахин.
По данным ученых, употребление молока повышает вероятность появления сердечного приступа у женщин. Опасность объяснили содержанием лактозы — молочного сахара.
Врач напомнил, что сахар есть и в составе других продуктов, например фруктов. По мнению медика, для столь кардинальных заявлений недостаточно оснований. Специалист также указал на небольшое количество информации о самом исследовании, добавил сайт KP.RU.
Меры помощи с трудоустройством участников СВО обсудили в правительстве
Глава Щелкова Андрей Булгаков вручил ключи от новых квартир детям-сиротам
Светофоры отремонтировали еще в 8 округах Подмосковья
Супругу россиянина Лихтенштейна приговорили к 18 месяцам тюрьмы в США
Автопарк коммунальной техники обновили в Апрелевке под Наро-Фоминском
Лучшие медики больницы в Раменском получили премию «Подмосковный врач»
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте