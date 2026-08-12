Врач Кондрахин посоветовал продукты для поддержки иммунитета осенью

Врач-терапевт Андрей Кондрахин рекомендовал осенью есть продукты с витамином C, жирную рыбу, орехи и овощи, сообщает RT .

Кондрахин рассказал, что с наступлением осени метаболизм замедляется, а организм переходит в «режим спячки». Поддержать иммунитет помогут лук, чеснок и продукты с витамином C — лимоны, апельсины и яблоки.

Врач также посоветовал включить в рацион темные ягоды. По его словам, содержащиеся в них флавоноиды и антиоксиданты помогают поддерживать зрение.

Кондрахин рекомендовал есть орехи, жирные сорта рыбы, богатые омега-3 и омега-6, а также больше овощей и клетчатки. При этом продукты с большим количеством клейковины, в том числе хлеб и крупы, не должны составлять основу меню. Каши, по словам врача, достаточно есть утром.