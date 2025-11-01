Врач Кондрахин посоветовал мужчинам отказаться от подогрева сидений

Старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Андрей Кондрахин рассказал РИА «Новости» о потенциальных опасностях использования подогрева сидений для мужчин.

По словам специалиста, несмотря на удобство функции, она имеет свои минусы. Для мужчин чрезмерное использование подогрева может быть нежелательным.

«Яички расположены вне тела, и чрезмерное использование подогревающих матов может негативно отразиться на качестве спермы и процессе сперматогенеза из-за опасности перегрева», — пояснил врач.

Кондрахин отметил, что подогрев сидений полезен для обогрева органов малого таза и поясницы, помогая предотвратить простуду. Однако это может спровоцировать обострение геморроя из-за усиления кровообращения, добавил «Ридус».