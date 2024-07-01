Врач Кондрахин посоветовал избегать нагрузок в сильную жару

Мышцы выделяют тепло во время движения. В связи с этим в сильную жару по возможности необходимо отказаться от физических нагрузок, рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам специалиста, любая нагрузка приведет к тому, что температура крови поднимется, из-за чего организм будет испытывать дискомфорт. Когда человек в сильную жару находится в состоянии покоя, дополнительная нагрузка на сердце, легкие и мышцы не создается.

Также врач посоветовал в жару отказаться от кофе и чая, а пить только обычную воду, но не слишком холодную.