Врач Кондрахин посоветовал избегать длительного нахождения на улице в жару

Терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с «Москвой 24» дал рекомендации, как обезопасить себя в аномальную жару, которая установилась в столице и продлится всю неделю.

Эксперт посоветовал избегать длительного нахождения на улице в самое жаркое время — с 11 до 16 часов, а лучше до 18 часов.

«Рекомендуется меньше двигаться, так как в противном случае вырабатывается дополнительное тепло», — отметил врач.

Кондрахин подчеркнул, что в такую погоду важно восполнять водный баланс. Для этого необходимо пить чистую негазированную воду каждые пять минут маленькими глотками. Для защиты кожи медик рекомендовал использовать средства с SPF минимум 45–50.