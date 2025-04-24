Врач Кондрахин поддержал запрет на продажу несовершеннолетним курительных смесей в Бурятии

В Бурятии запретили продавать несовершеннолетним любые курительные смеси. Это решение местных властей, по мнению опрошенных RT специалистов, верное и важное.

Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин объяснил, что легкие нужны человеку для газообмена. А курение смесей их повреждает и нарушает дыхание:

«Это один из неприятных моментов, которые надо отслеживать, потому что легкие даются один раз на всю жизнь», — сказал он.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль придерживается похожей точки зрения: «Конечно, это нужно запретить. Главное, чтобы это все выполнялось».

Оба эксперта считают, что важно рассказывать людям о вреде курения. Кондрахин предлагает показывать легкие курящего и некурящего человека.