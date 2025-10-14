Врач Кондрахин отметил, что мед можно использовать лишь для профилактики, а не для лечения болезней

Мед и сахар близки по своему воздействию на организм, так как оба являются быстрыми углеводами. Однако мед выделяется наличием частиц цветочной пыльцы, что придает ему небольшое преимущество. Об этом «Газете.Ru» сообщил старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Андрей Кондрахин.

Врач пояснил, что полезные растительные вещества в меде действительно присутствуют, но их концентрация уступает лекарственным формам. Регулярное употребление меда может оказать положительный эффект благодаря свойствам растений, однако важно помнить, что мед — это в первую очередь сахар, способный вызвать резкий скачок гликемического индекса.

«Мед — не панацея. Он не лечит серьезные заболевания. Поэтому мы используем его в основном для профилактики, а не для лечения», — привел слова доктора сайт «Известия».

Кондрахин рекомендовал избегать чрезмерного потребления меда, потому что при неразумном употреблении продукт может повысить уровень сахара в крови, что сразу же перекроет все его полезные свойства.