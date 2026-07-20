Врач Кондрахин отметил, что чай напитывает организм водой несколько лучше, чем кофе

Кардиолог и терапевт Андрей Кондрахин в беседе с RT объяснил, какие напитки лучше всего утоляют жажду в жаркую погоду. По его словам, наиболее правильным выбором будет простая вода.

Врач отметил, что чай напитывает организм водой несколько лучше, чем кофе. Это происходит потому, что танин в чае замедляет поступление кофеина в организм.

Кондрахин также напомнил, что чем больше кофеина получает человек, тем сильнее он потеет из-за ускорения работы сердца.

Кроме того, врач рассказал, сколько воды нужно пить для поддержания водного баланса в жару. Он пояснил, что для борьбы с обезвоживанием рекомендуется выпивать примерно 30–40 миллилитров воды на килограмм массы тела. Если человеку очень жарко, то норму можно увеличить до 50–80 миллилитров. При этом воду следует пить маленькими глотками и не слишком холодную, чтобы она успела усвоиться.

«Если мы быстро выпьем воду, то она «проскочит» и не успеет усвоиться», — заключил Кондрахин.